To elever ved Lyngdal ungdomsskole skal i forrige ha banket en elev ved Eilert Sundt videregående skole i Lyngdal etter at han oppsøkte ungdomsskolen og tok kontakt med de to. Det er Lyngdals Avis som skriver dette.

Rektor Kristin Lervik på ungdomsskolen bekrefter at det har vært en hendelse på skolen. Hun karakteriserer det som skjedde som en uoverensstemmelse som kom ut av kontroll.

Det er kjent hvilke elever som var involvert, og både de foresatte og kommuneadministrasjonen skal være varslet.

– Det er opp til kommunedirektøren å eventuelt kontakte politiet, sier rektoren.

Eilert-eleven skal ha fått skader i ansiktet i hendelsen.