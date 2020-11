Dette tenker studentene om å reise hjem til jul

Maja Medic flyttet til Serbia for å satse på friidrett. Så kom covid-19 og grensene ble stengt. Vis mer Privat

Student Maja Medic har vært under portforbud i Serbia. Nå håper hun at koronasituasjonen ikke forverrer seg, slik at hun kan feire jul med familien i Lyngdal.