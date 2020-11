Feil i lørdagens epistel

I et par bildetekster i Brev vesterfra, epistel 119 fra Christen Christensen, var det satt inn et par komma for mye.

Epistelforfatteren fikk seg en god latter da han oppdaget at et komma i hans opprinnelige bildetekst to ganger var erstattet med bokstaven s i avisens tekniske avdeling. Galt ble det altså da det stod «Epistelforfatterens bestefar» istedenfor «Epistelforfatteren, bestefar har en passiar» med osv.

Med den riktige og den opprinnelige bildeteksten med kommategnet blir altså epistelforfatteren og bestefar én og samme person. Det kan opplyses at hans to bestefedre døde i henholdsvis 1912 og 1955.

Vi beklager feilen!

Red.