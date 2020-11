Elever blir sendt hjem - hjemmeskole ut uken

Ungdomsskoleelever ved Lista ungdomsskole og Farsund ungdomsskole skal ha hjemmeskole ut uken. Vis mer Bjørn Hoel

Farsund kommune har besluttet å gå over til selvpålagt rødt nivå for skoler og barnehager. Det betyr blant annet hjemmeskole for ungdomsskoleelevene.