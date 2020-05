Vil hjelpe lokale bedrifter over på nett

Representantene for Trippple Laura Andresen, Roger Henriksen og Martin Morfjord forteller at de må ha med seg 50 bedrifter i Farsund for å kunne starte opp. Vis mer Bjørn Hoel

– Det er vår jobb å hjelpe lokale bedrifter over på nett. Netthandel skal ikke være en erstatning for «vanlig» butikkdrift, men et supplement – et ekstra ben å stå på.