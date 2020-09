Får tilskudd til utbedringer av Hervoll mølle

Vest-Agder-museet, ved avdelingsleder Per Christian Burhol, søker om tilskudd til tiltak i utvalgt kulturlandskap på Vest-Lista. Det redegjøres for at det er behov for utbedringer av Hervoll mølle; løftestokk til kvernkall til den nedre mølla, nytt gulv i den øvre mølla, tjære til kledning samt materialer til stem-lem. Uteområdet skal også oppgraderes. Kostnadsoverslaget er på 45.000, og det søkes om 50 prosent tilskudd.

Fylkesmannen innvilger søknaden og godkjenner omsøkte kostnad på 45.000 kroner. Frist for å gjennomføre arbeidet settes til 31. desember. Fylkesmannen legger til grunn at arbeidet gjøres i samsvar med Kulturminneloven.