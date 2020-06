– Behov for to til fire nye basestasjoner

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland svarer om mobildekning langs fylkevei 465 mellom Farsund og Kvinesdal.

– Det antas at det er behov for to til fire nye basestasjoner for å gi sammenhengende mobildekning langs fylkesvei 465 fra E39 i Kvinesdal kommune, til Farsund.