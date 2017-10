Det var natt til lørdag at en kvinnelig taxisjåfør ble dratt i håret og slått i ansiktet av en passasjer etter en tur i Farsund.

– Jeg har nesten ikke ord, det er helt på trynet, sier en som var på jobb samtidig som kvinnen ble utsatt for vold.

Daglig leder i selskapet som kvinnen jobber for, var ikke klar over hendelsen da Lister ringte lørdag morgen. Han reagerer sterkt på hendelsen.

– Sjåføren skal være trygg på jobb. Vi må se på om det finnes tiltak vi kan iverksette for å hindre slike saker, sier han.

– Skjer det ofte?

– Tilfeller som dette? Nei. Men det kan skje at vi mot trusler, men ikke alle er like alvorlige. Det er imidlertid uhyre sjeldent at det er vold mot ansatte.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 02.06. Ingen er så langt pågrepet.

– Men vi har hatt et navn, så det vil nok skje om ikke lenge, sier Audun Eide, operasjonsleder i Agder politidistrikt.

Eide opplyser videre at kvinnen ikke er hardt skadet etter voldsepisoden.