Sørg for at det er dine egne bilder du sender, og skriv gjerne hvor bildet er tatt når du sender det til oss.

Nordlys er ifølge Store Norske leksikon et lysfenomen som oppstår når energirike partikler blir slynget fra sola mot jorda. Det oppstår i den øvre polare atmosfæren, mellom 80 kilometer og sjelden over 500 kilometer over jordoverflaten, når elektroner og protoner kolliderer med atmosfæregassen.

Denne gassen blir tilført energi som så sendes ut igjen i form av lys. Selve lysutsendelsen kommer hovedsakelig fra atomer og molekyler i atmosfæren og ikke fra selve primærpartiklene.

Nordlyset kan komme i flere forskjellige former, og fargene i nordlyset er et linjespektrum som dekker hele området fra ultrafiolett til infrarødt.

Hvilke farger en forekomst av nordlys består av, blir bestemt av energinivået i partiklene og sammensetningen av atmosfæregassen. De dominerende fargene i den delen av fargespekteret vi kan se, er grønt, rødt og blått.

Bilde tatt fra Verevågen Foto: Cecilie Lian Larsen

Nordlys-bilde fra Borhaug. Foto: Svein Morten Havaas

Nordlys-bilde fra Bausje på Lista. Foto: Tom Arild Støle

Nordlyset fra gamle Biland. Foto: Silje Jørpeland

Bildet tatt fra Jurtoppen i Lyngdal Foto: Glenn Byremo

Bildet er tatt etter broen i Farsund mot Lyngdal. Foto: Lahod Hardosen

Nordlyset danser over Nørskår i Farsund. Foto: Maria Staalesen Castberg

Nordlys-bilde tatt i nærheten av Kjørestad og barne- og ungdomsskolen i Farsund lørdag kveld Foto: Olav Hoel