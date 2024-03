Frankrikes president Emmanuel Macron har ved minst to anledninger de siste ukene sagt at han ikke utelukker at det kan bli utplassert vestlige bakkestyrker i Ukraina på et senere tidspunkt. – Det er åpenbart for alle at dette kommer til å være ett steg unna en fullskala tredje verdenskrig. Jeg tror knapt noen som helst vil være interessert i det, sier Putin om Macrons uttalelser.