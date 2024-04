Det skjer etter at Fellesforbundet tirsdag brøt den frivillige meklingen med NHO Reiseliv om Riksavtalen. Partene har fram til nå vært i frivillig mekling etter at de brøt forhandlingene før påske, skriver Fellesforbundet i en pressemelding.

Fellesforbundets forhandlingsleder Clas Delp understreker at målet er å komme til enighet med NHO Reiseliv om et resultat medlemmene kan akseptere, men at dersom dette ikke går, er streik et faktum.