Formannskapet i Lyngdal vil videreføre ordningen med næringsfond, men flere reagerte sterkt da Frps Jan Egil Telhaug ville gi 100.000 kroner over bordet til Lyngdal By.

– Lyngdal By sliter litt for tiden med økonomien. Mitt forslag er at kan kommunen gi Lyngdal BY 100.000 kroner, slik at de kan gjennomføre det de planlegger, før søknadsrunden i høst, sa Telhaug.

Dette fikk flere til å reagere, deriblant Høyres Bernt Mushom og Senterpartiets Tønnes Seland, som mente at kommunen ikke kan dele ut penger til Lyngdal By uten at det foreligger en søknad.

– Vi skal evaluere retningslinjene til næringsfondet, poengterte Mushom.

Kommunedirektør Kjell Olav Håæg opplyste at Lyngdal By har signalisert at de jobber med en søknad til kommunen om økonomisk støtte som følger av utfordringene i markedsførings- og arrangementselskapet.

Det kommunale næringsfondet ble etablert i 2020. i 2020, 2021 og 2022 var søknadsfristen for å få midler både på våren og på høsten.

Ifølge forslaget til nye retningslinjer vil søknadsfristen til fondet bli på høsten.

Næringsfondet vektlegger i behandling av søknadene at prosjektet det søkes om har vekst- og utviklings potensiale, har betydning for utvikling av næringslivet i Lyngdal, bærekraft, blå- og grønn næring og om søkers mulighet for å lykkes.