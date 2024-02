Vipers Kristiansand meldte nylig at klubben unngår konkurs. Nå ønsker stiftelsen Cultiva å bidra med 5 millioner kroner.

Det melder lokalavisen KRS. Forslaget til pengestøtten vil bli behandlet på Cultivas neste styremøte.

– Vi har ikke kunnet gå inn med en redningspakke, fordi det ikke er innenfor våre formål. Vi er veldig glade for at Vipers har blitt reddet, slik at vi nå kan utvikle vårt samarbeid, sier daglig leder Kjersti Mathiesen Hjemdahl til KRS.

Stiftelsen foreslår at millionbeløpet skal gå til å etablere et nasjonalt kompetansesenter for håndball, talentutvikling og det de omtaler som «trenerløftet».

– Det synes vi er utrolig gøy. Vi er veldig takknemlig for det. Det skal selvfølgelig opp på styremøtet, men vi har hatt en veldig god dialog med Cultiva der vi føler de ser viktigheten og troen på prosjektet med å være en «håndballby», sier Vipers' daglig leder Benedicte Løyland.

Vipers har i flere år totaldominert norsk håndball, og de tre siste sesongene har sørlendingene også vunnet Champions League.

