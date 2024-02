Bane Nor satser milliarder på vedlikehold av jernbanen – håper det vil bedre punktligheten

På Natos pressekonferanse i forkant av forsvarsministermøtet som starter torsdag, var trusselen fra Donald Trump om å ikke hjelpe Nato-land om de havner i konflikt med Russland, et tema. Men Støre sier det ikke uroer ham, til tross for at Norge er et av de landene som ikke oppfyller 2-prosentmålet, men han innrømmer at det er ting han er bekymret for:

– Jeg er urolig for at det gradvis dannes en rettsorden der ute som gjør at de med militær makt, kan ta seg til rette. Norge er et åpent land med en åpen økonomi, og hvis det er slik at autoritære ledere blåser det til siden og sier at vi innretter det som vi vil, det er ikke bra for Norge.