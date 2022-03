– De hadde vært på en lang reise og var sultne. Derfor hadde vi avtalt med menighetssenteret i Liknes at de kunne komme dit og få servert varm kjøttsuppe og dessert, etter en seks timer lang busstur fra Østlandet. Det satte de stor pris på, sier drifts- og vedlikeholdsansvarlig Jan Egil Omdal ved Kvinesdal akuttmottak.

Også i Lyngdal kom de første flyktningene onsdag kveld. Totalt 80 stykker ble innkvartert i de tidligere lokalene i Lyngdal bo- og servicesenter.

– Stor hjertevarme

I Kvinesdal var det et stort apparat som sto klar for å ta imot flyktningene. Prestene i bygda serverte kjøttsuppe. I tillegg har mottaket blant annet et tett samarbeid med kommunens traumeteam, helsepersonell og skoler i bygda.

– Alle har stor hjertevarme og ønsker å bidra slik at de får en best mulig hverdag hos oss. Flyktningene var naturlig nok trøtte, slitne og preget av det de har reist fra. Men de uttrykte stor takknemlighet over den varme mottakelsen de fikk, forteller Omdal.

Sokneprest i Kvinesdal Gunn Elvebakk (fra venstre), diakonal medarbeider Frank Arne Hammerø og sokneprest i Feda og Fjotland Dag A. Kvarstein serverte varm suppe. Foto: Jan Egil Omdal

Bussen med flyktninger ankom Kvinesdal rundt klokken 20.30 onsdag. Den kom fra Østlandet. For det meste var det barn og deres mødre, i tillegg til noen besteforeldre. Fedrene har måttet bli igjen i Ukraina, ettersom alle menn mellom 18 og 60 år blir holdt tilbake for å avtjene verneplikt og for å forsvare landet.

– Flyktningene forteller om en strabasiøs reise gjennom det krigsherjede hjemlandet, de forteller om flere flere dagers venting på grensen, om flukten inn i Polen og videre opp til Norge. De har reist på forskjellige måter til Norge, men ingen har kommet med egne biler, forteller Jan Egil Omdal.

– Mange sterke inntrykk

Under mottakelsen på menighetssenteret fikk de grunnleggende informasjon. Etterpå ble de tatt med til mottaket, som er det gamle internatbygget til bibelskolen i Sarons Dal. Der fikk de ytterligere informasjon, ID-papirer og nøkler til rommene.

– De har med seg en bag eller en koffert, med det aller viktigste i. Det er mange sterke inntrykk, sier Omdal.

Nå starter kartleggingen av dem som kommer, av hva de trenger av hjelp og bistand.

– Dette er folk med akademisk utdannelse, og som er vant til å jobbe. Flere lurer på muligheten til å komme seg i jobb. De ønsker å begynne på skole så raskt som mulig, og de vil lære seg norsk. Samtidig har jo alle lyst til å komme hjem igjen, men mange av dem som er kommet hit kommer fra områder som er bombet sønder og sammen. De vet lite om hva fremtiden vil bringe. Tankene deres er naturlig nok også fylt med usikkerheten knyttet til hvordan det går med deres ektemenn, fedre og familie i Ukraina, forteller Jan Egil Omdal.

De har med seg en bag eller en koffert, med det aller viktigste i. Det er mange sterke inntrykk.

Facebook-side

I dagene fremover vil flyktningene få lokal hjelp til å finne fram på handleturer. Menighetssenteret vil være med og bidra med mat og servering. Etter hvert vil man også få til et opplegg knyttet til aktiviteter for de mange barna og tenåringene som er kommet.

– Det er veldig mye som skjer og som skal kartlegges, sier Omdal.

Et stort apparat har stått klart for å ta imot de ukrainske flyktningene. Foto: Jan Egil Omdal

Mottaket har fått store mengder med klær og leker. Akkurat nå har man nok av dette.

– Vi vil legge ut informasjon på Facebook-siden vår etter hvert om forskjellige ting, så det er bare å følge med der, sier han.

Torsdag kveld er det ventet at ytterligere en ny gruppe vil komme til mottaket i Kvinesdal, som har plass til cirka 100 totalt.

Mottaket i Lyngdal har 345 plasser. De første 80 kom altså onsdag.

– Både Lyngdal menighet og Lyngdal Røde Kors stilte opp med pizza og hjertevarme. Alt gikk veldig greit, forteller Morgan Håland i Solsiden Lyngdal AS, som driver mottaket sammen med Hero.

Han visste torsdag formiddag ikke noe om når neste pulje kommer.