I en kort tale til landsmøtet la Listhaug vekt på at hun ser framover mot stortingsvalget neste år. Nå må partiet bruke tiden godt slik at landet får en ny regjering med et stort Frp med mye innflytelse, påpekte hun. Hun varslet at hun nok vil dukke opp rundt omkring i landet med en blå bobil med slagord på for å lede an i valgkampen.