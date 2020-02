20 elever sluttet, men skolen satser

Rektor Ståle Andersen (t.v.) og inspektør Jon Nygård sier at det var forventet at det vil ta noe tid før studieretningen studiespesialisering blir innarbeidet med fulle klasser. Mona Wikøren

KVS i Lyngdal får millionunderskudd etter at «nesten» 20 elever sluttet etter skolestart i høst. Skolen vil likevel satse 26 millioner i nybygg.

Lister24 har tidligere skrevet om at KVS har fått godkjenning for en klasse i studiespesialisering. Dette innebærer at elevantallet økte med 30 fra og med inneværende skoleår.