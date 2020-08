E39 stengt i over en time etter røykutvikling i tunnel

Nødetatene rykket mandag formiddag ut etter melding om røykutvikling fra en lastebil i Skjeggestadtunnelen på E39 i Flekkefjord kommune.

– Tunnelen er nå stengt, skrev politiet.

Litt senere opplyste politiet at nødetatene som er på stedet melder at det ikke brenner i kjøretøyet, men at det fortsatt kommer røyk fra lastebilen.

Klokken 11.08 fikk Brannvesenet kontroll på situasjonen. Det er bremsene på kjøretøyet som har hengt seg opp og dermed begynt å ryke, opplyses det.

Klokken 12.05 opplyses det om at veien er åpnet for trafikk igjen.

