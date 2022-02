Hendelsen fant sted på E39 i Fardalsbakken i Lindesnes, fra Vigeland mot Lyngdal, tidlig på kvelden onsdag 18. august i fjor.

Mandag denne uken ble rettsmøtet holdt i Agder tingrett som rettslig avhør og tilståelsesdom. Her ble mannen dømt til fengsel i 15 dager, som er gjort betinget med en prøvetid på to år, og en bot på 10.000 kroner. I tillegg fradømmes mannen retten til å føre motorvogn i seks måneder.

I dommen vises det til at der hvor fartsgrensen er 80 km/t gis det i henhold til standardiserte bøtesatser forelegg for fartsoverskridelser inntil 125 km/t. Videre vises det til at det i henhold til riksadvokatens retningslinje for påtalemyndigheten at påstand om samfunnsstraff skal nedlegges fra og med 130 km/t, og påstand om ubetinget fengsel fra og med 135 km/t.

– Lite trafikk

Videre står det i dommen mot 22-åringen, som ikke tidligere er straffet, at det på stedet hvor hendelsen fant sted er to kjørefelt i hver retning, og at vestgående og østgående kjørefelt er fysisk adskilt med midtdeler.

– Det var den aktuelle dagen lite trafikk og det var tørr, bar asfalt, sol fra delvis skyet himmel og opphold. Det oppstod ingen konkrete faresituasjoner utover den generelle risikoen som foreligger ved hastighetsovertredelser. I formidlende retning skal det legges vekt på at siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten, skrive dommer i saken, dommerfullmektig Camilla Hagen Egeland i rettsboken.

Etter rettens syn taler derimot handlingens grovhet og allmennpreventive hensyn for at det fastsettes tap av førerretten i denne saken, og viser samtidig til at tap av førerretten normalt skal fastsettes mellom 5-8 måneder, ved kjøring i hastigheter fra 120-130 km/t i 80-sone.

Mistet førerkortet

22-åringens forsvarer anførte at tapstiden ikke bør settes over 6 måneder, ettersom det var gode kjøreforhold den aktuelle dagen. Også klienten mente påtalemyndighetens forslag om 6 måneders tapstid var rimelig. Dette var også noe dommeren valgte å støtte seg til.

– Retten kan ikke se at det foreligger forhold hos siktede som gjør tap av førerretten og tapsperioden mer byrdefylt for siktede enn for andre. Retten har kommet at hensynet til likebehandling, trafikksikkerhet og allmenne hensyn veier tyngst, og finner ikke at det foreligger forhold hos siktede som gjør at en tapsperiode på 6 måneder vil være et uforholdsmessig inngrep, skriver Egeland videre i dommen.

Den nå domfelte har ifølge domsslutningen erklært at han vedtar dommen.