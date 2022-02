Kommunestyret i Farsund vedtok torsdag enstemmig å innvilge et rentefritt lån til Farsund sykleklubb til byggingen av pumptrack-banen i Alcoa Miljøpark.

Lånebeløpet som er innvilget er på 1.130.610 kroner, og tilsvarer sykleklubbens estimat av spillemidler og mva-kompensasjon.

Lånet skal finansieres ved bruk av kommunens disposisjonsfond, og rådmannen er gitt i oppdrag å utarbeide en avtale som regulerer alle rettslige og praktiske forhold om Farsund sykleklubb sin bruk av den kommunale grunnen, samt å utarbeide en låneavtale mellom kommunen og Farsund sykleklubb som regulerer sikkerhet, lånebetingelser, og mislighold.

Spillemidlene skal utgjøre en tredjedel av kostnadene til prosjektet, og merverdiavgiftskompensasjonen vil først bli innvilget i løpet av to-fire år.

Sykleklubben har beregnet at rentekostnadene vil ligge på om lag 150.000 kroner dersom man tar opp et ordinært lån i en bank. På grunn av belastningen og risikoen et ordinært lån vil gi sykleklubben, er det blitt søkt kommunen om bistand.

Arnfinn Gradert i Farsund sykleklubb har følgende å si om at kommunen har innvilget lånesøknaden.

– Vi er naturligvis glad for at kommunen valgte å innvilge det rente frie lånet. Vi skal ha en nærmere dialog med kommunen, trolig til uken, og vet mer om fremdriften da, skriver Gradert i en SMS til Lister24.