Avtalen innebærer at mange av de ansatte vil få tilbud om ny ansettelse i et nyopprettet selskap som også overtar alle de sentrale eiendelene i boet. Boligpartner vil drives videre fra Hamar som i dag.

– Jeg er veldig skuffet. Vi har sittet i et team og jobbet i to uker og posisjonert oss mot boet og DNB. Vi har etter hva jeg kan se gjort en veldig god jobb der, og lagt fram meget gode alternativer for kreditorer. Her kan det virke som at avgjørelsen er forutbestemt. Dette var David mot Goliat, og denne gangen tapte vi, sier han.