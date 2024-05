Den omfattende aksjonen utenfor en adresse i Dalane opptok mye av Sørvest politidistrikts tilgjengelige ressurser hele søndag ettermiddag. Etter flere trusler mot politiet fra to godt kjente kriminelle gjennom helgen, ble det søndag besluttet at adressen skulle ransakes.

– Bakgrunnen for ransakingen var at det ble ringt inn trusler til politiet. Politiet måtte ransake adressen og få kontroll, forteller politiadvokat Erik Engløkk til NTB. En person er siktet for trusler.

En av de to ble siktet for trusler, men politiadvokaten vurderte det til at vedkommende ikke utgjør noen fare for allmennheten eller at det er fare for å ødelegge bevis.