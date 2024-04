Etter Ingvild Kjerkols (Ap) avgang gjenstår et stort spørsmål om hvem blir ny helse- og omsorgsminister? Det blir ikke klart fredag.

– Det skal ikke gå for lang tid, men vi tar en ting av gangen, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Under pressekonferansen sammen med Kjerkol fikk Støre spørsmål fra Stavanger Aftenblad om mulige arvtakere. Han ønsket ikke å lansere noen mulige kandidater.

– Jeg har erfaring fra jobben selv, vi har brukt mye tid på helse og omsorg i denne regjeringen, som viktig del av vår plattform. Utfordringene er omfattende, man må ha bred innsikt i forhold langt utover det som er helse og omsorg. Jeg er ikke bekymret for at vi ikke finner et godt utgangspunkt for det, forteller Støre.

