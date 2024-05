Like etter midnatt bekreftet han til begge kanalene at meklingen ville fortsette på overtid. Seks timer senere er det fortsatt ingen enighet mellom partene, og det tikker mot streik i staten.

Meklingen kompliseres ytterligere av at partene er uenige om tariffavtalestrukturen. I dag er det to avtaler i staten – én for ansatte organisert i YS og LO og én annen for Akademikerne og Unio. Slik har det vært siden 2016. LO, YS og statens forhandlere ønsker å samle alt i én avtale, slik det var tidligere. Akademikerne og Unio ønsker to avtaler.