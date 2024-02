Månelanderen Odysseus landet fredag på månens overflate, som det første private fartøyet i historien.

Odysseus er en ubemannet månelander av typen Nova-C, utviklet av det private Houston-baserte selskapet Intuitive Machines. Den er 4 meter høy, 1,57 meter bred og veier 675 kilo.

Den ble skutt opp fra Kennedy Space Center med en Falcon 9-rakett fra SpaceX 15. februar. Månelanderen er den første som amerikanerne har sendt siden Apollo-programmet på 1970-tallet.

Nasa håper at oppdraget kan bli startskuddet for en langvarig base på månen, der amerikanerne håper å samle inn is til drikkevann og rakettdrivstoff under det nye Artemis-programmet.

Dette var det andre forsøket på å gjennomføre en månelanding i privat regi etter at et forsøk tidligere i år slo feil på grunn av en drivstofflekkasje. Det skjedde da romsonden Peregrine, produsert av det private selskapet Astrobotic Technology, ble skutt opp med en Vulcan-rakett fra United Launch Alliance.

Sydpolen

– Det er ingen tvil. Utstyret vårt er på månens overflate, og vi mottar signaler, sa Tim Crain i Intuitive Machines da landingen var bekreftet.

Det gikk noen nervepirrende minutter før kommunikasjonen med månelanderen ble gjenopprettet rundt landingsøyeblikket, og først kom det kun et svakt signal som skapte usikkerhet rundt fartøyets tilstand og lokalisering. Men det hele viste seg å ha gått etter planen.

Robotlanderen satte de seks beina på månens overflate klokken 00.23 natt til fredag norsk tid. Ifølge en felles direktesending på nettet med Intuitive Machines og Nasa, skjedde landingen på det planlagte stedet, i et krater som kalles Malapert A og som ligger 300 kilometer fra månens sørpol.

Polen antas å inneholde is, noe som kan bli en svært verdifull ressurs for framtidige menneskelige oppdrag. Odysseus ventes å være operativ i en ukes tid før månenatten senker seg over polområdet.

Første siden 1972

Odysseus ble skutt opp fra Cape Canaveral med en Falcon 9-rakett fra det private selskapet SpaceX torsdag i forrige uke.

Å lande fartøy nær sørpolen på månen er ingen enkel sak og det er ingen garantier om at det går bra. Intuitive Machines toppsjef Stephen Altemus hadde tidligere anslått sjansen til suksess for 80 prosent.

– Jeg vet at dette var neglebiting, men vi er nå på overflaten og vi mottar signaler. Velkommen til månen, sa Altemus da han også bekreftet landingen.

Odysseus er nå det første månelandingsfartøyet fra USA som har klart å lande på månens overflate siden Apollo 17 i desember 1972.

Det Houston-baserte selskapet samarbeider tett med Nasa. Men selv om Nasa er med på å sponse Odysseus-månelanderen, er mesteparten av prosjektet ledet av Intuitive Machines.

Bare fem land – USA, Russland, Kina, India og Japan – har klart å lande mykt på månen. Kina har vært på månen tre ganger siden 2013, India i 2023 og sist måned var det Japans tur.

Intuitive Machines gir seg ikke med dette ene oppdraget. Neste måned planlegger selskapet å sende opp en ny månelander som skal bore etter ressurser rundt månens sørpol.

Intuitive Machines / AP / NTB Foto: De ansatte i kontrollrommet jublet da landingen ble bekreftet.

Intuitive Machines / AP / NTB Foto: Dette bildet viser månelandingsfartøyet med jorden i bakgrunnen. Bildet ble tatt like etter at Odysseus hadde koblet seg fra SpaceX-bæreraketten for å fortsette resten av turen til månen på egen hånd.