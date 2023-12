Over 20 land tar på FNs klimatoppmøte i Dubai til orde for at verdens atomenergiproduksjon må tredobles innen 2050.

Dette fremkommer i en erklæring fra landene lørdag. USA, Japan, Storbritannia, Sverige, Nederland, Ukraina og Sør-Korea er blant dem som har stilt seg bak oppfordringen.

Det har også Frankrike, landet i verden med størst andel kjernekraft i strømproduksjonen.

Mange miljøorganisasjoner har tradisjonelt vært negative til atomkraft, blant annet som følge av ulykkesrisikoen. I tillegg er lagring av atomavfall en betydelig utfordring.

Men atomkraft har svært lave utslipp av klimagasser, og mange håper derfor energiformen kan spille en større rolle i kampen for bremse den globale oppvarmingen.

(©NTB)