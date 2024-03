Antallet nordmenn med utestående betalingsanmerkninger fortsetter å falle, viser ferske tall fra data- og analyseselskapet Experian.

Ved utgangen av februar måned var det totalt 229.595 nordmenn som hadde utestående betalingsanmerkninger. Det er 1,3 prosent færre enn på samme tidspunkt i fjor

Totalt utgjør de som skylder penger rundt 4,9 prosent av hele befolkningen over 18 år. Det er også en liten nedgang fra samme periode i 2023, da andelen av befolkningen med betalingsanmerkninger lå på 5,1 prosent.

– Det kan se ut som at nordmenn holder tilbake de største utskeielsene og unngår å ta opp kortsiktige forbrukslån som de siden får problemer med å betjene, sier direktør for Consumer Information Services & Analytics i Experian, Veronica Flyckt, i en pressemelding.

Totalbeløpet nordmenn skylder ligger nå på 55,5 milliarder kroner, og har gått ned 4,5 prosent siden i fjor.

Derimot ser man en økning blant skyldnerne mellom 18 og 24 år. De skylder over 10 prosent mer enn de gjorde i samme periode i 2023, mens for de over 60 år, er økningen på 4 prosent.

Østfold topper listen over fylkene hvor størst andel av befolkningen har betalingsanmerkninger. Her skylder 6,4 prosent av befolkningen over 18 år penger, og Finnmark følger tett på med en prosentandel på 5,8.

(©NTB)