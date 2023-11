En arbeider er kjørt til sykehus etter en brann ved en bedrift i Lindesnes.

Politiet i Agder meldte om arbeidsulykken klokken 14.12:

«En arbeider har fått i seg noe røyk i forbindelse med at et aggregat skal ha begynt å brenne. Ambulanse og politi på vei.»

Kort tid etter meldte politiet at nødetatene er fremme på stedet, og at arbeideren kjøres til sykehuset i Kristiansand for videre undersøkelser.

