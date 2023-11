Like over klokken 16:30 mandag ettermiddag melder både politiet og brannvesenet på X/Twitter at nødetatene er på vei til brann i en truck tilknyttet bedrift i Vollmonaveien i Lundevågen i Farsund.

Klokken 16:47 opplyste politiet at nødetatene er på stedet, og at brannen er slukket. Ifølge politiet har brannvesenet kontroll.

Da Lister24 like før klokken 17 snakket med oppdragsleder Christian Løsnesløkken i Agder politidistrikt kunne han opplyse at brannen har funnet sted på Alcoa.

- Brannvesenet melder at de har slukket brannen og at de nå driver med utlufting og ellers det som er nødvendig. Politipatruljen på stedet gjør samtidig sine etterforskningsgjøremål, slik det alltid gjøres når det har vært åpne flammer, sier Løsnesløkken.

- Har brannen ført til noen personskader?

- Det er ikke meldt om personskader, kun materielle skader på trucken, sier Løsnesløkken.

Klokken 17:20 opplyste politiet på X/Twitter at de er ferdig med undersøkelser på stedet, og at det opprettes sak.