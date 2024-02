Lørdag ettermiddag er alle fjellovergangene i Sør-Norge blitt stengt.

– Fjellet Sør-Norge: Alt er stengt, skriver Vegtrafikksentralen vest på X, tidligere Twitter.

– Det er et forferdelig uvær, så mye mer er det ikke å si, sier trafikkoperatør Jørgen Bødtker til NTB.

Han forteller videre at det den siste tiden har vært en god del trafikk over Filefjell, da det dette har vært eneste mulighet til å komme seg over fjellet.

– Nå må man rett og slett bare vente til brøytemannskapene mener det er forsvarlig å åpne for kolonnekjøring.

Også E6 over Dovrefjell er stengt på grunn av uvær. Her blir det gjort en ny vurdering søndag morgen klokken 09.00.

Alle de andre fjellovergangene i Sør-Norge er også stengt:

Fv 50 Hol-Aurland: Stengt

Rv 7 Hardangervidda: Stengt

Rv 52 Hemsedalsfjellet: Stengt

Rv 13 Vikafjellet: Stengt

R15 Strynefjellet: Stengt

E134 Haukelifjell: Stengt

