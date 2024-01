Torsdag varslet INP-leder Owe Waltherzøe at han trekker seg som partileder. Dagen etter antyder han at han kan starte et nytt parti.

Torsdag trakk Owe Waltherzøe seg som partileder etter lang tids bråk. Fredag fjernet han INP-navnet fra den største Facebook-gruppen tilknyttet partiet, og endret det til «Industripartiet». Siden ble så toppet med et bilde av Waltherzøe selv.

I en tekstmelding til Klassekampen antyder Waltherzøe at han vurderer å starte et nytt parti. «Er i tenkeboksen, har mottatt, kanskje tusen-femten hundre oppfordringer om å rykke tilbake til start. Ligger langt inne selv om det frister bitte litt», skriver Waltherzøe, som ikke vil stille til intervju om saken.

Den avgåtte INP-lederen begrunner fristelsen med «overveldende støtte fra grasrota».

Første nestleder Joar Nesse er nå fungerende leder. Planen er å velge ny leder når partiet til sommeren avholder ordinært landsmøte.

Sentralt i partiet er flere på vei ut. Av ti medlemmer i sentralstyret har fire trukket seg, inkludert Waltherzøe. De øvrige regnes som støttespillere av den avgåtte lederen.

Andre nestleder Finn Arne Follestad sier til Klassekampen at han er skuffet over den avgåtte partilederen.

– Det jeg reagerer på, er at han faktisk oppfordrer folk til å melde seg ut av partiet. Det skuffer meg veldig.

(©NTB)