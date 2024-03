Etter et høyt antall avviksmeldinger varsler Datatilsynet tilsyn med Helseplattformen.

– Datatilsynet har inntil nå avventet å føre tilsyn. Nå mener vi imidlertid at tiden er inne, blant annet ettersom det samlede antallet avviksmeldinger er høyt, skriver juridisk fagdirektør Susanne Lie i Datatilsynet i en epost til Adresseavisen tirsdag.

Hun forteller at de fleste avvikene som er meldt knytter seg til svikt i tilgangsstyringen, altså at ansatte har hatt tilgang til mer informasjon enn de har tjenstlig behov for.