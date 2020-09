Mer midler til å vurdere arealbruk på Nytorvet

Fylkeskommunen har tidligere gitt tilsagn om 80.000 kroner til mulighetsstudie for øvre del av Farsund sentrum. Farsund kommune har søkt om en tilleggsbevilgning på 10.000 kroner med bakgrunn i at det ønskes å illustrere alternativ bruk av Nytorvet uten parkering, da sett i sammenheng med bruken av 1. etasje i tilliggende bebyggelse.

Fylkeskommunen ser behovet for å vurdere arealbruken på og omkring Nytorvet noe nærmere, og gir tilsagn om ekstrabevilgningen på 10.000 kroner. Det forutsettes at kommunen bidrar med tilsvarende beløp. Samt at tidsrammen for mulighetsstudiet utvides noe slik at det reelt sett blir tid til å gjennomføre tilleggsarbeidet. Det legges også til grunn at ny frist for innspill til oppstart av reguleringsarbeidet skal være 20. oktober, ikke 20. september.