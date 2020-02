3,3 millioner i netto driftsresultat

– Resultatet er gledelig, men vi ser utfordringer i årene fremover, skriver rådmann Ståle Manneråk Kongsvik. Mona Wikøren

Rådmann Ståle Manneråk Kogsvik er tydelig glad for å kunne meddele at foreløpig netto driftsresultat for Farsund kommune er på 3,3 millioner kroner.

– Politikere, tillitsvalgte, ansatte og ledere har alle bidratt. Felles virkelighetsoppfatning, evne og vilje til omstilling er nøkkelord for å beskrive det vi i fellesskap har oppnådd.