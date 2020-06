Ble tatt i 105 km/t

Vis mer

Fire personer ble tatt for å kjøre for fort da Utrykningspolitiet (UP) holdt fartskontroll lørdag kveld.

Alle de fire ble ilagt forenklede forelegg og gjorde opp på stedet.

Fartskontrollen ble holdt på fylkesvei 43 i Spind i Farsund, og fartsgrensen på stedet var 80 kilometer i timen.

Høyeste målte hastighet var 105 kilometer i timen. Sjåføren var imidlertid et stykke unna å miste førerkortet. For å miste førerkortet i en 80-sone må man kjøre i minst 116 kilometer i timen.