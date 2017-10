Anmeldt for grove trusler

Politipatruljer rykket søndag morgen ut til Spind for å søke etter en person som hadde fremsatt trusler mot en annen person.

– Truslene som ble fremsatt over telefon både på natten og i morgentimene var såpass grove at vi valgte å rykke ut og lete etter mannen på strekningen mellom Spind og Farsund. Ved 12-tiden ble letingen avblåst, ettersom det er lite som tyder på at mannen er i dette området, sier operasjonsleder Lars Hybert.

Fornærmede i saken er avhørt, og det foreligger anmeldelse i saken.

Mannen som ble søkt etter er 31 år gammel og fra Kristiansand. Fornærmede er på besøk i distriktet. Han er 27 år gammel og fra Søgne.