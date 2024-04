Finn.no utestengte drøyt 7000 brukere for regelbrudd i fjor. Det er nesten 20 personer per dag.

Det forteller Finn.nos pressekontakt, Linda Glomlien, til Nettavisen.

Hun understreker at det er mange grunner til at en bruker kan bli utestengt og sier at mange av de som ble utestengt, fikk kontoen åpnet opp igjen i etterkant.

– Den vanligste grunnen til at noen blir utestengt er den bolken vi har valgt å kalle «svindel». Det er flere forskjellige former for svindel, men dette er sekkeposten i de tilfellene vi ser det blir opprettet brukere med den hensikt å bedra noen andre, sier Glomlien.

Hun sier kjøpere og selgere på Finn vanligvis får flere advarsler før de blir stengt ute.

– Vi har et eget team som jobber med forbrukertrygghet, og vi utestenger brukere som begår straffbare handlinger i forbindelse med kjøp og salg på Finn, eller brukere som får flere klager, sier kommunikasjonsrådgiveren.

