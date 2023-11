Enda flere enn tidligere er positive til å gi og få julegaver som er brukt.

Finns årlige juleundersøkelse gjennomført av Opinion for Finn, viser at hele 750 000 norske forbrukere planlegger å kjøpe brukte gaver i år.

Ni av ti i befolkningen over femten år sier at det ikke spiller noen rolle om man får en gave som er brukt fra før. Mens én av fem er utelukkende positive til å få brukte gaver.

Undersøkelsen viser at kvinner er mest positive til å få brukte gaver, spesielt kvinner i 30-årene.

– Vi ser en dreining de siste årene i retning, fra skepsis til brukte julegaver mot at flere synes det er helt greit å både få og gi brukte gaver. Denne trenden gjenspeiler en økende bevissthet og en vilje til å tenke mer bærekraftig og mer økonomisk. Det er svært gode nyheter nå som økonomien er strammere for de fleste, i tillegg til at det er bedre for miljøet å kjøpe brukt fremfor nytt, sier bruktekspert på FINN torget Kathrine Opshaug Bakke.

De som stiller seg usikre til å gi bort brukte julegaver begrunner det med at man er usikker på kvaliteten på gaven man gir bort, og at man er redd for at mottakeren ikke liker brukte gaver.

Tre av fem sier også at den økonomiske situasjonen nå vil påvirke årets julehandel. Fire av ti forbrukere vil handle billigere gaver i år.

