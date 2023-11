Bryne fortsetter videre i kvalifiseringen til Eliteserien etter at lørdagens kamp mot Start ikke ble spilt på grunn av dårlige baneforhold.

Det bekrefter Norges Fotballforbund i en pressemelding.

– Basert på opplysninger, redegjørelser og fakta i saken, anser NFF at klubben ikke har stilt reglementert bane eller materiell til disposisjon, jf. kampreglementet 12-6 (1). Dette medfører at arrangørklubb taper kampen, og resultatet i kampen settes til 0-3, sier direktør for konkurranseavdelingen i Norges Fotballforbund, Nils Fisketjønn.

Brynes daglige leder, Hans Øyvind Sagen bekreftet også seieren overfor VG tidligere søndag.

– Det ble som vi forventet. Vi vinner 3-0 og er videre på walkover, sa Sagen til avisen.

Dermed skal Bryne møte Kristiansund på bortebane onsdag. Vinneren der møter Kongsvinger.

Et halvtime før avspark mellom Start og Bryne i Kristiansand ble kampen besluttet avlyst på grunn av det kalde underlaget på kunstgresset.

– Dommeren bestemte at banen var farlig for spillerne. Vi har folk som er ansvarlige for banen. Vi får bare legge oss flate. Det er klart det handler om økonomi. Det er noen titalls tusen det koster. Det er problematisk, sa Starts sportssjef Magni Fannberg Magnússon til Fædrelandsvennen.

Kampreglementet til NFF sier blant annet at arrangørens lag skal tape kampen 0-3 dersom den ikke «ikke kan startes senest 45 minutter etter fastsatt tidspunkt fordi arrangørklubben har overtrådt sine forpliktelser».

De forpliktelsene innebærer å stille «reglementert bane og spillermateriell til fastsatt tid».

Dermed må Start gjøre et nytt forsøk på å ta seg til Eliteserien i 2024.

Tidligere søndag varslet Starts klubbdirektør, Terje Marcussen, at han går av som følge av baneskandalen.

