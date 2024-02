Forbrukertilsynet skriver i en pressemelding at disse påstandene har etterlatt et villedende inntrykk av at mange av Zalandos produkter ikke har negativ påvirkning på miljøet, eller at produktene har mindre negativ påvirkning enn tilsvarende produkter.

– Det næringsdrivende påstår i markedsføringen, må de alltid ha solid dokumentasjon for. Her er det spesielt viktig at næringsdrivende ikke blander sammen sertifiseringsordninger med påstander om klima- og miljøfordeler. Det at noe er sertifisert, er ikke alltid dokumentasjon for at noe er bedre for miljøet. Denne dokumentasjonen må selskapet i så fall ha i tillegg, sier direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet.