Steinar Bergstøl Andersen, gjenvalgt som leder i Agder Frp.

Steinar Bergstøl Andersen ble lørdag gjenvalgt som leder i Agder Frp, under partiets fylkesårsmøte.

- Jeg ønsker at vi fremover skal være Agders mest ambisiøse og synlige parti, og sørge for at vi tar fast grep rundt utviklingen av Agder, sier Bergstøl Andersen.

Han forteller at han har tro på at Frp og Høyre vinner neste års stortingsvalg i Agder, og at de to partiene blir de ledende på Agder-benken.