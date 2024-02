Tilskuddsordning til boligbygging i distriktene får 21 millioner

Dette er de viktigste nyhetene fra natten, ifølge NTB:

Trump ønsker debatt mot Biden

Tidligere president Donald Trump har avvist å stille til debatt mot noen av sine republikanske rivaler i valgkampen. Nå vil han møte president Joe Biden, og det umiddelbart. – Vi burde møtes til debatt for landets beste, sier Trump i et radiointervju med den konservative kommentatoren Dan Bongino.

– Hvis jeg var ham, ville jeg også ha ønsket å møte meg til debatt. Han har ikke noe å finne på, sier Biden som svar.

Valget i Senegal utsatt til desember

Nasjonalforsamlingen i Senegal har vedtatt å utsette presidentvalget i landet til 15. desember. Opposisjonspolitikere ble stengt ute fra avstemningen. Forslaget om utsettelse ble seint i går kveld. 105 av 165 representanter stemte for.

Valget skulle ha blitt holdt 25. februar. Det opprinnelige forslaget fra president Macky Sall var en utsettelse til 25. august.

Britisk-eid skip truffet i Rødehavet

Et britisk-eid lasteskip er truffet av et prosjektil utenfor de houthi-kontrollerte områdene i Jemen. Det skal kun ha fått mindre skader. Ifølge sikkerhetsselskapet Ambrey meldes det ikke om skadde besetningsmedlemmer. Skipet seiler under Barbados-flagg.

Det britiske sjøfartsdirektoratet (UKMTO) opplyser at den vakthavende om bord på skipet meldt at et prosjektil ble avfyrt fra et lite fartøy. Prosjektilet skal ha truffet og ført til mindre skader på vinduene på brua.

USA hevder ha ødelagt houthi-båter

Det amerikanske militæret har gjennomført et selvforsvarsangrep og ødelagt to ubemannede havfartøy tilhørende houthimilitsen i Jemen, heter det i en melding.

Den amerikanske sentralkommandoen (Centcom) opplyser at landets styrker oppdaget de selvkjørende overflatefartøyene – omtalt som USV-er – med eksplosiver i de houthi-kontrollerte delene av Jemen.

Organisasjoner ber om at Israel utestenges

GramArt og Nopa ber om at Israel utestenges fra sangkonkurransen Eurovision Song Contest umiddelbart. Det skriver organisasjonene i en felles pressemelding.

– Nå har vi hatt den norske finalen og fått en norsk vinner. Dette er et naturlig tidspunkt for GramArt og Nopa å gi uttrykk for våre medlemmers syn på saken, sier Ivar Peersen, styreleder i GramArt til Dagsavisen.

Knivmann pågrepet Stavanger

En mann ble i natt pågrepet etter at han truet en beboer i Stavanger med kniv. Politiet truet med elektrosjokkvåpen før mannen slapp kniven.

Politiet rykket ut etter melding om en sint person som sparket i vinduet på en adresse på Storhaug i Stavanger. På stedet fikk politiet kontroll på en mann i 30-årene som hadde truet en beboer med kniv. Ingen ble skadd i hendelsen.

Bil kjørte inn i tunnelvegg i Lillehammer

E6 ved Lillehammer ble i natt stengt en periode ved Mosoddtunnelen etter at en bil kjørte inn i tunnelveggen. Bilføreren ble ikke alvorlig skadd. Ulykken skjedde like etter klokken 4 natt til tirsdag.

Årsaken til at ferden endte i tunnelveggen er ikke kjent, men politiet mistenker ikke ruskjøring. I påvente av bilberger ble E6 stengt, men åpnet for trafikk ved 5.30-tiden. Det ble ingen skader inne i selve tunnelen.

Person hentet ut av røykfylt leilighet i Stavanger

En person ble like før klokken 5 i natt hentet ut av en røykfylt leilighet i Stavanger. Da hadde nødetatene rykket ut etter melding om brann i en bolig. Brannmannskapene fikk raskt kontroll på brannen.

Vedkommende som ble hentet ut av den røykfylte leiligheten ble sjekket av helsepersonell og framstår oppegående. Bygget som det ble rykket ut til inneholder flere leiligheter. De øvrige beboerne er evakuert.