Kosttilskuddet 30 Days Plus Waistline trekkes fra markedet på grunn av høyt innhold av et stoff som kan være skadelig for leveren.

Produktet fra Immitec Norge AS er solgt hos Vita, Life og Sunkost, og om lag 2000 pakker er omsatt i Norge, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Det er for høyt innhold av stoffet pyrrolizidinalkaloider (PA), som kan være kreftfremkallende ved inntak over tid. PA er en plantegift, som visse ugressarter produserer som beskyttelse mot skadedyr.

