Miljø- og klimaministeren ber aksjonister slutte med ulovlige aksjoner mot årets ulvejakt. Flere ulvejegere har den siste tiden opplevd dette.

– Slik jeg oppfatter det, har dessverre noen av aksjonistene gått fra sak til person, sier John Amundgaard, fellingsleder for jakten i Rafjellet-reviret ved Kongsvinger, til VG.

Han forteller at flere medlemmer av jaktlaget den siste tiden har opplevd hærverk rundt hjemmene sine, som «spanske ryttere» (trekantede spikerpigger) i innkjørsleene. Nå ber klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) aktivistene om å slutte med ulovlige aksjoner og hærverk.

– Jeg har full respekt for at mange ønsker å utfordre rovdyrforvaltningen, men det gjør man gjennom demokratiske prosesser som å aksjonere foran Stortinget og være tydelig i mediene, ikke gjennom ulovlige aksjoner som kan være direkte farlig for de som gjør jobb for fellesskapet, sier han.

Aktivt Rovdyrvern (ARV), som jobber for bevaring og styrking av rovviltbestandene og deres leveområder i Norge, tar skarpt avstand fra bruken av «spanske ryttere».

– Vi har ingenting med det å gjøre, vi er sterkt imot det og ville aldri gjort noe sånt, sier styremedlem Hege O’Wiidt til avisen.

Fellingstillatelsen for ulv gjelder fra 1. januar til 15. februar.

