Høyesterett har frifunnet en far for seksuelt overgrep etter at han berørte datteren i skrittet under en stellesituasjon på badet.

Det var i januar og februar i 2022 at spedbarnets mor filmet og tok bilder mens faren kysset og masserte datteren under stell og vask på badet. Kort tid senere anmeldte moren faren for seksuelle overgrep mot datteren.

Mannen ble først frikjent i tingretten, men ble i juni i år dømt til 45 dagers fengsel av Borgarting lagmannsrett.

Nå har Høyesterett frikjent faren.

De mener at selv om berøringene ikke inngikk naturlig i stellet, så hadde ikke faren en seksuell motivasjon da han gjorde som han gjorde.

De mener også at handlingen «ligger innenfor den marginen som en foresatt i denne situasjonen har til å berøre barnet på en upassende, uforsiktig eller klønete måte uten at handlingen rammes av straff».

(©NTB)