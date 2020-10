Flertall for salg av Lyngdal bo- og servicesenter

Senterpartiets Tønnes Seland gjorde politikerne oppmerksomme på energiavtalen ved Lyngdal bo- og servicesenter. Hele bygningsmassen blir lagt ut for salg, samtidig med at kommunen vil kjøpe Alleen 16. Vis mer Torrey Enoksen

Det ble flertall i kommunestyret for å legge Lyngdal bo- og servicesenter (LBS) ut for salg, men flere av politikerne var tydelig frustrert over detaljer de først ble kjent med i møtet torsdag.