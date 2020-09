Her ser du kommunestyremøtet direkte

Den omstridte flaggsaken er en av sakene som står på sakskartet når kommunestyret i Farsund møtes torsdag. Møtet kan du se direkte her, fra klokken 17.00.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det ble bråk etter at formannskapet i Farsund for et par uker siden diskuterte en høringsuttalelse til flaggloven.

Politikerne valgte en variant som ville gjøre det forbudt å flagge med regnbueflagget ved Husan. Det skapte rabalder i kaperbyen. Ordfører Arnt Abrahamsen (Ap), som har vært en av de ivrigste forkjemperne for flagging med regnbueflagget, var blant dem som stemte med flertallet. Han tror kommunestyrepolitikerne vil snu når de skal diskutere saken torsdag.

Før de politiske sakene skal debatteres, er det lagt opp til følgende orienteringer:

- Presentasjon Forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med forebygging av rusmisbruk blant barn og ungdom, ved Sebastien M. Hille

- Fylkesmannens besøksrunde til kommunene, ved Fylkesmannen

- Lister barnevern, ved enhetsleder Bodil Waage Glomsheller

- Om smittesituasjonen som ble håndtert 28.08-30.08.

- Om etableringsprosess rundt batterifabrikk, ved ordfører Arnt Abrahamsen

Disse politiske sakene står på sakskartet:

37/20 Forvaltningsrevisjon - rusforebygging blant barn og ungdom.

38/20 Søknad om fritak som meddommer til Lister tingrett - Katrine Vågsvoll

39/20 Høring vedrørende lov om flagging på kommunens bygg

40/20 Søknad om ett års permisjon fra politiske verv - Maria Abrahamsen Østhassel

41/20 Ny selskapsavtale for IKAVA

42/20 Fornyelse av skjenkebevillinger og salgsbevillinger

43/20 Avtale med Lista Fyr as

44/20 Utleie av kommunale bygg. Vurderinger vedrørende koronasmitte.

I tillegg skal følgende interpellasjoner besvares av ordføreren:

3/20 Vedlikehold i Farsund kommune

4/20 Vedlikehold og sikkerhet på kommunale lekeplasser

5/20 Forhold rundt barnetrygd og sosialstøtte

6/20 Vedr. trafikkforhold ved Sande i Herad