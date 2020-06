Hvordan blir Lyngdals fremtid?

Lyngdal kommune har økonomiske utfordringer. Regnskapet for 2019 viser et merforbruk på 21 millioner kroner. Politikerne har vedtatt å ta i bruk fondsmidler for 2020, men hva med fremtiden? Hvilke tilbud vil kommunens 10.400 innbyggere få i fremtiden.

Politikere og administrasjonen er samlet til strategikonferanse i Lyngdal kulturhus. Kutt eller eller høyere brukerbetaling i enkelte tilbud er et av forslagene. Innføring av eiendomsskatt blir et annet tema som vil skape debatt.