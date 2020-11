Fare for kutt i tjenestetilbudet

I dag legger kommunedirektør Kjell Olav Hæåk fram sitt forslag til budsjett i Lyngdal. De økonomiske utsiktene i kommunen er svært vanskelig, og forrige uke opplyste kommunedirektøren at kommunen mangler opp i mot 45 millioner kroner for å få et budsjett i balanse.

Faren er til stede for at det kan bli kutt i flere tjenester. Diskusjon om innføring av eiendomsskatt kan blusse opp igjen.