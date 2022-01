Gikk du glipp av debatten og behandlingen i utvalg for helse og velferd av budsjettkuttene i helse- og omsorgssektoren i Lyngdal kommune tirsdag? Her kan du se møtet i opptak.

Det var en tøff kveld for utvalgets syv medlemmer. Flere gikk på talerstolen og fortalte at dette var svært vanskelige avgjørelser som uansett kom til å gå ut over noen.

En lang diskusjon endte med at fire av utvalgets syv medlemmer stemte for kommunedirektørens foreslåtte budsjettkutt - etter at et utsettelsesforslag falt med to mot fem stemmer.